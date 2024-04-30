В Семчине дети подожгли траву

Во вторник, 30 апреля, в микрорайоне Семчино в Рязани дети подожгли траву. Инцидент произошел около дома № 11, корпус 2 на улице Семчинской.

В Рязани во вторник, 30 апреля, в микрорайоне Семчино дети подожгли траву. Об этом сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на читателей.

Инцидент произошел около дома № 11, корпус 2 на улице Семчинской. По словам рязанцев, дети убежали после поджога.

На месте работали пожарные. Официальная информация уточняется.

Напомним, дети уже поджигали участок в Семчине.