В Семчине дети подожгли траву
Во вторник, 30 апреля, в микрорайоне Семчино в Рязани дети подожгли траву. Инцидент произошел около дома № 11, корпус 2 на улице Семчинской.
В Рязани во вторник, 30 апреля, в микрорайоне Семчино дети подожгли траву. Об этом сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на читателей.
Инцидент произошел около дома № 11, корпус 2 на улице Семчинской. По словам рязанцев, дети убежали после поджога.
На месте работали пожарные. Официальная информация уточняется.
Напомним, дети уже поджигали участок в Семчине.