Малков поручил строго контролировать строительство соцобъектов в Рязанской области

Губернатор Павел Малков поручил строго контролировать строительство соцобъектов в Рязанской области. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

Малков рассмотрел отчеты руководителей министерств и ведомств по исполнению поручений, которые были даны по итогам рабочих поездок в муниципалитеты. Обсуждался ряд актуальных вопросов жителей из социальных сетей и принятых для их решения мер.

В селе Истье Старожиловского района в текущем году отремонтируют Дом культуры. Работы профинансированы из резервного фонда правительства области и начнутся в мае текущего года.

До 1 августа планируется сделать отмостки по периметру здания, подвальные помещения, входную группу, заменить водосточную систему и инженерные коммуникации.

«Дом культуры, который живет яркой, насыщенной жизнью, надо приводить в порядок. Администрацию района прошу контролировать ход ремонта до его завершения. В ДК отличный творческий коллектив работает, надо обеспечить все условия», — отметил Малков.

Кроме того, в этом году разработают проектно-сметную документацию на строительство сельского ДК в селе Большое Подовечье Милославского района. Земельный участок уже выделили.

Дорабатываются документы и на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» в центре Рязани. В нем разместят Дом музыки областной филармонии.

Губернатор заявил, что документация на строительство объектов, которая предоставляется органами местного самоуправления, крайне низкого качества, много примитивных ошибок и недочетов. В прошлом году проекты пришлось серьезно дорабатывать вместе с подрядчиком по ходу строительства.

Малков дал минстрою ряд поручений: необходимо обеспечить строгий контроль изготовления проектной документации, повысить ответственность заказчиков за приемку выполненных работ.

«Качественный проект позволяет решить все последующие проблемы. А у нас то фундамент недосчитан, то с площадями что-то напутали. Ошибки, которые потом с большим трудом исправляются. Нужно более ответственно относиться к приемке работ всем заказчикам, есть единые стандарты, которые нужно соблюдать. И постепенно надо переходить к типовым проектам. Можно будет их с минимальной доработкой реализовывать по всей области», — сказал Павел Малков.

Также на заседании одобрили законопроекты, учитывающие последние изменения действующего законодательства. Корректировки внесли в нормативные правовые акты.