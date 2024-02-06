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Команда ГРПЗ вышла в четвертьфинал конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) по итогам отборочного тура Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“» вошла в пятерку лучших и представит Рязанскую область на следующем этапе состязаний. За выход в четвертьфинал боролись 120 команд из 70 регионов России.

В команде ГРПЗ «Кибертим-62» восемь человек. Это молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на заводе.

В первом туре конкурса участники сдавали комплексный экзамен: теорию, где были вопросы, связанные с физикой, геодезией, искусственным интеллектом, а также практику — точное прохождение дроном маршрута за определенное время. Команда набрала необходимое количество баллов и вышла в четвертьфинал, а каждый из ее членов получит свидетельство о присвоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».

«Сборная ГРПЗ уже четвертый раз представляет Рязанскую область на конкурсе „Кибердром“. Ежегодно состав команды обновляется. В настоящее время ребята активно тренируются на базе предприятия и готовятся к предстоящей борьбе за выход в следующий тур конкурса. Пожелаем им дальнейших успехов и побед!» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» — федеральный проект, организованный по инициативе и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.