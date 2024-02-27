В Рязанской области увеличился возраст населения, вступающего в первый брак

Средний возраст мужчин, готовых создавать семью, составил 33,6 года, а женщин — 31,5 год.

В Рязанской области увеличился возраст населения, вступающего в первый брак. Об этом сообщила глава регионального отделения ЗАГС Елена Сорокина.

По ее словам, средний возраст мужчин, готовых создавать семью, составил 33,6 года, а женщин — 31,5 год. В 2022 году в среднем мужчины заключали браки в 32,1 года, а женщины — в 30 лет.

Отмечается, что в прошлом году 64 процента мужчин и 61 процент женщин заключили брак впервые. Повторно на создание семьи решились 36 процентов мужчин и 39 процентов женщин.