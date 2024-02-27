В Рязани водитель маршрутки проехал перекресток на красный свет светофора

Автор отметил, что в маршрутке находились люди.

В Рязани водитель маршрутки проехал перекресток на красный свет светофора. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань» во вторник, 27 февраля.

На кадрах видно, что автомобили стоят на перекрестке во время красного сигнала светофора. В это время на перекресток выезжает маршрутка и проезжает его не останавливаясь. Зеленый сигнал появился только спустя несколько секунд.

Автор отметил, что в маршрутке находились люди.