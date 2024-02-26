ВС России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении

Бойцы продолжают улучшать положение по переднему краю на участке фронта.

Войска России освободили населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении, сейчас бойцы продолжают улучшать положение по переднему краю на участке фронта. Об этом сообщает Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — говорится в сводке.