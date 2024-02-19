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Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович
Дирижеру было 88 лет.

Умер заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Театра имени Наталии Сац.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине Леопольда Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра и прослужившего в нем с 1967 года», — указано в сообщении театра.

Леопольд Гершкович поставил оперы «Евгений Онегин», «Женитьба», а также балет «Лебединое озеро», «Золушка», «Синяя птица» и другие.

Гершковичу было 88 лет. Причина смерти не указана. Прощание пройдет в Театре имени Наталии Сац 21 февраля в 10:00.