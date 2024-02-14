Омбудсмен Епихина рассказала, что в рязанском СИЗО много молодых женщин

Уполномоченная по правам человека Наталья Епихина рассказала, что в рязанском СИЗО много молодых женщин. Она сообщила об этом на своей странице «ВКонтакте» в среду, 14 февраля.

Наталья Епихина посетила следственный изолятор № 1 УФСИН России по Рязанской области. Как отметила Епихина, 12 февраля в СИЗО находились 50 женщин, из них одна беременная и две несовершеннолетних. Беременная женщина, со слов уполномоченной по правам человека, наблюдается в рязанском перинатальном центре.

«Вызывает беспокойство, что большинство женщин в СИЗО-1 находятся за хранение и распространение наркотиков. Много молодых», — написала омбудсмен.

Наталья Епихина осмотрела камеры режимного корпуса, проверила бытовые условия и организацию досуга для обвиняемых. Также она сообщила, что в СИЗО оказываются необходимые медицинское услуги и лекарственное обеспечение «для всех желающих».

Омбудсмен дополнительно отметила, что ей не поступили жалобы на условия содержания после посещения СИЗО.

Фото с личной страницы Натальи Епихиной