В Рязани умер Почетный энергетик РФ Валентин Буда

Валентин Буда скончался 7 февраля на 86 году жизни.

В Рязани умер Почетный энергетик РФ Валентин Буда. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Валентин Буда скончался 7 февраля на 86 году жизни. Он работал в системе рязанского теплоснабжения с 1989 года. Мужчина стоял у истоков создания и развития топливно-энергетической системы Кузбасса,

В 2002 году энергетик показал фокус с брежневским пятаком губернатору Вячеславу Любимову во время открытия турбины № 1 на Ново-Рязанской ТЭЦ. Через несколько лет, во время открытия турбины № 6, Валентин Буда показал тот же «фокус» другому губернатору Рязанской области — Геогрию Шпаку.

«Валентин Буда был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным человеком и отличным наставником для коллег», — написали в некрологе.