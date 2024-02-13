Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-2°
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-11°
ЦБ USD 91.21 0.13 14/02
ЦБ EUR 98.19 0.04 14/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 893
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 925
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 079
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 980
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани умер Почетный энергетик РФ Валентин Буда
Валентин Буда скончался 7 февраля на 86 году жизни.

В Рязани умер Почетный энергетик РФ Валентин Буда. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Валентин Буда скончался 7 февраля на 86 году жизни. Он работал в системе рязанского теплоснабжения с 1989 года. Мужчина стоял у истоков создания и развития топливно-энергетической системы Кузбасса,

В 2002 году энергетик показал фокус с брежневским пятаком губернатору Вячеславу Любимову во время открытия турбины № 1 на Ново-Рязанской ТЭЦ. Через несколько лет, во время открытия турбины № 6, Валентин Буда показал тот же «фокус» другому губернатору Рязанской области — Геогрию Шпаку.

«Валентин Буда был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным человеком и отличным наставником для коллег», — написали в некрологе.