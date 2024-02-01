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В Рыбновском районе мужчину осудят за мошенничество
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рыбновском районе мужчину осудят за мошенничество. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, 51-летний житель Рыбновского района предложил знакомому передать взятку полицейскому для сдачи экзамена в ГИБДД. Обвиняемый получил 15 тысяч рублей и оставил их себе. Отмечается, что рыбновец не планировал передавать деньги полицейскому, рассчитывая, что его знакомый самостоятельно сдаст экзамен.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.