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Newsweek: рядом с Землей пролетят два огромных астероида
В NASA астероиды оценили их как «потенциально опасные», их диаметры — 396 и 365 метров.

Два огромных астероида размером с небоскреб пролетят рядом с Землей сегодня и завтра. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что в NASA астероиды оценили их как «потенциально опасные», их диаметры — 396 и 365 метров.

«NASA следит за каждым крупным астероидом, который приближается к Земле даже немного, чтобы убедиться, что они держатся подальше от нас. Чем больше мы наблюдаем, тем точнее наши расчеты для прогнозирования будущих сближений. Если астероид размером с этих двух „гостей“ когда-нибудь столкнется с Землей, нас ждут действительно очень плохие времена», — подытожил один из ученых.