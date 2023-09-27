Житель Рязанской области сделал в доме экс-главы Ступино нарколабораторию

Житель Рязанской области сделал в доме экс-главы Ступино нарколабораторию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, оперативники пришли в дом в деревне Знаменское городского окруяа Кашира.

Оперативники пришли в один из частных домов, обитатели которого были под подозрением, и увидели нарколабораторию. Там было пять килограммов готовых наркотиков, три из них оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для приготовления запрещенных веществ, а также оборудование и костюмы химзащиты.

Выяснилось, что дом принадлежит 53-летней Вере Назаровой, которая с 2017 по 2021 годы являлась главой Ступина. Жилье она год сдавала 23-летнему молодому человеку из Рязанской области. Отмечается, что он заверил женщину, что приехал в Московскую область на заработки.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.