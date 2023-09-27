Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
19°
Чтв, 28
21°
Птн, 29
23°
ЦБ USD 96.5 0.26 28/09
ЦБ EUR 101.98 -0.01 28/09
Нал. USD 96.01 / 97.1 27/09 17:00
Нал. EUR 101.16 / 102.19 27/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
Вчера 16:55
1 065
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
7 часов назад
336
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
8 202
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
12 831
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Житель Рязанской области сделал в доме экс-главы Ступино нарколабораторию

Житель Рязанской области сделал в доме экс-главы Ступино нарколабораторию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, оперативники пришли в дом в деревне Знаменское городского окруяа Кашира.

Оперативники пришли в один из частных домов, обитатели которого были под подозрением, и увидели нарколабораторию. Там было пять килограммов готовых наркотиков, три из них оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для приготовления запрещенных веществ, а также оборудование и костюмы химзащиты.

Выяснилось, что дом принадлежит 53-летней Вере Назаровой, которая с 2017 по 2021 годы являлась главой Ступина. Жилье она год сдавала 23-летнему молодому человеку из Рязанской области. Отмечается, что он заверил женщину, что приехал в Московскую область на заработки.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.