В Рязани прошел «Кросс наций»

В Рязани 16 сентября прошел «Кросс наций». Об этом сообщила пресс-служба минспорта.

Спортсмены стартовали с территории Лесопарка. В забеге приняли участие более тысячи рязанцев.

«Ежегодно в регионе все больше и больше жителей занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Вот и сегодня в Лесопарке собрались более тысячи активных рязанцев разного возраста, профессий, спортивной подготовки. Но все они объединены любовью к физической культуре, стремлением быть здоровыми и крепкими. Желаю вам спортивного долголетия, хорошего настроения и неиссякаемой жизненной энергии. Легкого старта и успешного прохождения дистанции!», — сказал председатель регионального правительства Александр Шаститко от имени губернатора Павла Малкова.

Кроме Рязани, «Кросс наций» прошел в муниципальных образованиях. Там к забегу присоединились около шести тысяч человек.

Лучших спортсменов награждал региональный министр физической культуры и спорта Владислав Фролов.

Победителем среди участников моложе 2014 года рождения стала Алена Киченина, второе место заняла Замотаева Елизавета, третье — Трубачева Александра. Среди мальчиков победил Максим Баранов, второе место занял Замотаев Дмитрий, третье — у Шестобитова Михаила.

Отмечается, что самым юным участником стала Дарья Кирюхина — 2018 года.

Среди тех, кто родился в 2004 и моложе победителем стала Юлия Мирионкова, второе место заняла — Юлия Анкудинова, третье — Алина Копцова. Среди юношей первым стал Иван Сенюшкин, второе место занял Илья Тимошинов, третье — Борис Суровин.

Среди взрослых победила Татьяна Панкратова, второе место заняла — Мария Коробкова, третье — Валерия Петрухина. Среди мужчин победил Максим Кузнецов, второе место занял — Станислав Комиссаренко, третье — Игорь Томилов.

Самыми опытными участниками стали Валентина Червоная и Владимир Спорыхин, оба 1949 года рождения.

Самой спортивной семьей стала семья Кичениных-Егоровых.