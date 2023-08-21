В Ермишинском районе полицейские задержали мужчину за хранение конопли

В Ермишинском районе полицейские задержали мужчину за хранение конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские при обследовании территории Ермишинского района обнаружили в окрестностях деревни Малахово заросли дикорастущей конопли. Оперативники заметили, что на краю поля кто-то недавно срезал кусты наркосодержащих растений.

Правоохранители выставили на месте пункт скрытого наблюдения. Вскоре к зарослям пришел мужчина и начал нарезать фрагменты растений и складывать их в большой мешок. Когда он собрал мешок полностью, отправился в сторону деревни Малахово.

Оперативники остановили 47-летнего местного жителя. У него изъяли мешок с фрагментами растений. Экспертиза установила, что в нем хранилось более килограмма конопли. Мужчину задержали.

Также полицейские уничтожили заросли дикорастущей конопли в окрестностях деревни Малахово.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.