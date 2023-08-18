Команда проекта «Красоты России» выехала в Воронеж

2VtzqxFPkX8

В пятницу, 18 августа, участники команды из Рязанской и Московской областей стартовали в столицу Черноземья, откуда начнется путешествие по красотам Воронежской области. Команда оставит на своем пути 30 меток с QR- кодами, найдя которые, любой счастливчик сможет поучаствовать в розыгрыше призов — серебряных слитков. Подсказки, где искать QR- коды, смотрите в соцсетях банка и на сайте Прио-Внешторгбанка .

Первой точкой сбора команды стал центральный офис банка в Рязани. Здесь состоялось очное знакомство участников команды друг с другом. Председатель Совета директоров Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин напомнил, что идея проекта появилась еще в 2019 году, когда «Красоты России» проходили на Байкале.

«Нам хотелось не просто сделать увлекательное путешествие для команды, но и вовлечь как можно больше людей во внутренний туризм. Так мы решили, что надо сделать по нашему маршруту квест и спрятать сертификат на серебро», — рассказал Роман Ганишин.

«В 2021 году мы уже разыгрывали не только слиток, но и памятные монеты. В прошлом году тоже прятали 11 сертификатов на призы, а в этом пошли еще дальше — приготовили для квеста 30 меток с QR- кодами. Кто первым найдет такую метку и зарегистрируется по ней, сможет участвовать в розыгрыше серебряных слитков весом в 500, 250 и 100 граммов».

В этом году механика поисков трансформируется, но будет не менее интересно: точки, где команда спрячет метки с QR-кодами, будут указаны в постах. Главное — добраться до них первыми. Как будут выглядеть метки, увидите на фото под этой новостью. Ищите деревянные статуэтки. И не забывайте: маршрут стоит того, чтобы по нему проехать. Начнется в Воронежском биосферном заповеднике, пройдет через дворец Ольденбургских, усадьбы Веневитинова и Лосевых-Шатиловых, а закончится в Воронеже.

«Я вам по-хорошему завидую, потому что Воронеж — это настоящая жемчужина Черноземья», — поделился своими впечатлениями от края Председатель Правления Прио-Внешторгбанка Александр Дронов.

«Я возглавлял воронежский офис банка, три года там жил, и могу сказать, что это регион с богатой историей: считается родиной российского флота, там много интересных памятников, например, стоит съездить в Костенки. Еще в Воронеже невероятно вкусно кормят. Так что вам это путешествие должно понравиться».

Многие участники команды во время беседы признались, что они были наслышаны о проекте ещё с прошлого года, ждали, когда банк объявит набор в 2023 году, потому что им очень нравится такой формат путешествий. Настроены испытать себя на велоэтапе и сплаве, мотопрогулке и в то же время ждут интересных экскурсий и музейных экспозиций.

«Все это будет», — заверил Николай Мальцев, который в прошлом году представлял СМИ в проекте «Красоты России» и готовил материалы о поездке для «Комсомольской правды».

«Этот проект как раз и хорош тем, что имеет такой прогрессивный формат: вы утром крутите педали, а в полдень идете в музей. Такое мало кто делает».

Где команда будет крутить педали и в какой музей пойдет (читайте: где искать метки с QR- кодами для участия в розыгрыше серебра), расскажем в следующих публикациях.