В Рязани прошел пикет против эвтаназии бездомных животных
В субботу, 8 июля, в Рязани вновь прошел пикет против эвтаназии бродячих животных. Акция была всероссийской, сообщает «ВидСбоку».
В субботу, 8 июля, в Рязани вновь прошел пикет против эвтаназии бродячих животных. Акция была всероссийской, сообщает
Люди стояли с плакатами в парке Советско-Польского Братства по оружию.
Участники акции выступают против права усыплять бездомных собак. Законопроект рассматривает Госдума.
Напомним, ранее подобный пикет прошел в мае.
Фото: «ВидСбоку»