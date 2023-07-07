Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
30°
Сбт, 08
26°
Вск, 09
17°
ЦБ USD 91.69 -0.88 08/07
ЦБ EUR 99.82 -0.9 08/07
Нал. USD 88.8 / 93.1 07/07 16:05
Нал. EUR 97.1 / 99.98 07/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
Вчера 16:16
2 714
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
8 556
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
7 773
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
Руководители двух сельхозпредприятий в Рязанской област...
23 июня 12:00
10 288
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Союзмультфильм» потребовал с рязанских предпринимателей более 100 тысяч рублей за изображение волка

«Союзмультфильм» потребовал с рязанских предпринимателей более 100 тысяч рублей за изображение волка из мультфильма «Жил-был пес». Информация размещена в материалах дела Арбитражного суда Рязанской области.

За нарушение исключительных прав на товарный знак компания потребовала 50 тысяч рублей. Еще 50 тысяч «Союзмультфильм» требует за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «Волк».

Также киностудия потребовала 11 тысяч рублей на другие расходы, в частности, на почтовые расходы, на приобретение товара, получение выписки из ЕГРИП, фиксацию правонарушения.

Суд принял дело к рассмотрению.

Фото: паблик «Союзмультфильма» ВКонтакте.