«Союзмультфильм» потребовал с рязанских предпринимателей более 100 тысяч рублей за изображение волка

«Союзмультфильм» потребовал с рязанских предпринимателей более 100 тысяч рублей за изображение волка из мультфильма «Жил-был пес». Информация размещена в материалах дела Арбитражного суда Рязанской области.

За нарушение исключительных прав на товарный знак компания потребовала 50 тысяч рублей. Еще 50 тысяч «Союзмультфильм» требует за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «Волк».

Также киностудия потребовала 11 тысяч рублей на другие расходы, в частности, на почтовые расходы, на приобретение товара, получение выписки из ЕГРИП, фиксацию правонарушения.

Суд принял дело к рассмотрению.

Фото: паблик «Союзмультфильма» ВКонтакте.