Рязанский центр защиты леса назвал территории, пострадавшие от личинок непарного шелкопряда

Центр защиты леса в Рязанской области оценил степень объедания деревьев гусеницами непарного шелкопряда. Об этом сообщается в официальной группе Вконтакте.

В этом году личинки полностью объели деревья в окрестностях районного центра Спас-Клепики, Тумы и Шехмино. Без листвы остались дубы, березы, осины и ивы.

«Значительно пострадали популярные места отдыха горожан в Солотче. Апрельские пейзажи тянутся на десятки километров. Березовые молодняки на гарях 2010 года чернеют, как свежие пожарища. В условиях дефицита кормов вредитель вынужден переходить на питание травостоем и хвойными породами деревьев. При этом он не способен набрать достаточное для дальнейшего успешного развития количество необходимых веществ, что способствует ослаблению популяции», — пишут специалисты.

Специалисты утверждают, что лиственные деревья способны переносить однократное объедание без видимых последствий. А учитывая, что сейчас гусеницы уже заканчивают питаться и начинают окукливаться, в скором времени на деревьях снова распустятся листья.

Отмечается, что дальнейшее перспективы, касаемые лиственных деревьев, можно оценить только осенью после того, как бабочки отложат яйца.