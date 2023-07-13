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В Рязанской области в рамках догазификации заключено 7103 договора

В Рязанской области представители фирмы «Газпром газораспределение Рязанская область» 13 июля встретились с жителями села Ромоданово и деревни Тырново-Хрущево. Собрание касалось догазификации домов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Жителям рассказали о преимуществах сетевого газа, о критериях догазификации и способах подачи заявки, а также о мерах социальной поддержки.

Отмечается, что всего в Рязанской области в рамках догазификации заключено 7103 договора. В 3074 дома уже подан газ. Есть техническая возможность подключить к ресурсу еще 6000 домов.

«Потенциал догазификации села Ромоданово и деревни Тырново-Хрущево составляет более 50 домовладений. Для обеспечения возможности подключения построено более 5 км распределительных сетей. Для нас важно, чтобы газ дошел не только до границы земельного участка, но и пришел в домовладения потребителей. На данный момент в этих населенных пунктах активно ведутся строительно-монтажные работы, поэтому желающим принять участие в программе я рекомендую ускориться, чтобы в перспективе сэкономить время на подключение», — отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.