В Рязанской области от укусов клещей пострадали 141 человек
В Рязанской области от укусов клещей пострадали 141 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Среди пострадавших 51 ребенок.
Отмечается, что чаще всего получить укус клеща можно в лесных массивах, лесопарковых зонах, на дачных участках и кладбищах.
Поскольку Рязанская область является эндемичной по иксодовому клещевому боррелиозу (болезни Лайма), гранулоцитарному анаплазмозу человека (ГАЧ), моноцитарному эрлихиозу человека (МЭЧ), ведомство рекомендовало приезжающим людям заранее делать прививки от клещевого энцефалита.