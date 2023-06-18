Рязанским экоактивистам осталось собрать 720 тысяч рублей на газоанализатор

Активисты Экологического рязанского альянса (ЭРА) рассказали о том, как продвигается сбор денег на покупку газоанализатора ГАНК. Сейчас недостает 720 тысяч рублей, чтобы полностью выкупить его в собственное независимое пользование.

Активисты Экологического рязанского альянса (ЭРА) рассказали о том, как продвигается сбор денег на покупку газоанализатора ГАНК. Сейчас недостает 720 тысяч рублей, чтобы полностью выкупить его в собственное независимое пользование. Об этом сообщается в группе экоактивистов «ВКонтакте».

"ГАНК — это газоанализатор, благодаря которому мы можем узнавать реальное состояние и состав воздуха круглосуточно. Он позволяет нам с вами независимо от каких-либо организаций (с различными намерениями) знать, травят нас сегодня или мы можем дышать чистым . И исходя из этого действовать дальше, имея конкретные доказательства. Например, обратиться в прокуратуру или суд", — сообщается в посте.

Отправить какую-либо сумму для приобретения газоанализатора можно по указанной ссылке .

«Это прибор очень важен для жителей Рязани!» — подчеркнули экоактивисты.