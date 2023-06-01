В Рязани прошла кустовая НТК молодых специалистов Роснефти
На площадке Рязанской нефтеперерабатывающей компании 31 мая прошло торжественное открытие XVI Кустовой научно-технической конференции. В ней приняли участие 175 молодых специалистов — все они победители и призеры региональных НТК из 23 дочерних обществ Роснефти.
В Рязань приехали представители из Ангарска, Ачинска, Куйбышева, Новокуйбышевска, Сызрани, Нижневартовска, Комсомольска-на-Амуре, Туапсе, Саратова, Бузулука, Уфы, Самары и Москвы. Участники представили 165 проектов. Самой представительной командой выступила самарская группа предприятий, у которой 39 проектов.
Работа конференция продлилась два дня. Членам жюри представили доклады по широкому кругу вопросов, направленные на повышение эффективности работы Компании по всем направлениям.