В Подмосковье 14-летний мальчик напал с ножом на бабушку и дедушку и прабабушку, пока те спали

В Подмосковье ночью 31 мая восьмиклассник напал с ножом на бабушку, дедушку и прабабушку, пока те спали. Их госпитализировали с серьезными ранениями, сообщает Shot.

Происшествие случилось около двух часов ночи в деревне Щемелинки. 14-летний мальчик ни с того ни с сего набросился с ножом на своих родственников: 59-летнюю бабушку, 60-летнего дедушку и 84-летнюю прабабушку.

Взрослые смогли дать отпор внуку и вызвать скорую. Бабушек госпитализировали с ранением в живот и плечо, а деда — с ранением в грудь и бедро.

Отмечается, что мальчика отправили жить к старшим родственникам после того, как его отца посадили в СИЗО. Мать подростка не участвует в воспитании сына.

Известно, что из квартиры изъяли нож, топор, телефон и планшет.

Мотивы восьмиклассника выясняются.