В рязанском ЦПКиО прошел митинг против умерщвления животных

Люди держали плакаты «Рязань — территория гуманного закона», «Стерилизации — да, эвтаназии — нет», «Россия без жестокости».

В Рязанском ЦПКиО прошел митинг против поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Как пишет Telegram-канал «Новая газета — Рязань», на встречу в воскресенье, 28 мая, пришли около ста человек. Некоторые семьи взяли с собой домашних животных.

Люди держали плакаты «Рязань — территория гуманного закона», «Стерилизации — да, эвтаназии — нет», «Россия без жестокости».

Ранее зоозащитники говорили, что на мероприятии состоится сбор подписей против внесения поправок в закон.

Фото «Новая газета — Рязань».