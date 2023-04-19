В Рязанской области приняли первую заявку на бесплатную догазификацию медучреждения

В Рязанской области приняли первую заявку на строительство газовых сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Паники Сараевского района. Протяженность газопровода составит 36 метров.

С 1 марта 2023 года начался сбор заявок на бесплатное подведение газовых сетей к котельным поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и образовательных учреждений.

Также продолжается догазификация частных домовладений без привлечения средств граждан. В Рязанской области до границ 5150 земельных участков уже проложены газопроводы. Выполнено 2627 подключений. Всего заключено 6276 договоров.

«Социальная газификация расширила свои границы. Медицинским и образовательным учреждениям не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены. Все принятые заявки будут выполнены в срок, и новые потребители смогут оценить удобство, экологичность и экономичность газа», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.