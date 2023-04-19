Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
17°
Чтв, 20
17°
Птн, 21
15°
ЦБ USD 81.6 -0.03 19/04
ЦБ EUR 89.57 -0.09 19/04
Нал. USD 80.5 / 83.15 19/04 14:45
Нал. EUR 88.45 / 89.47 19/04 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
58 минут назад
329
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
8 783
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
3 720
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
4 086
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области приняли первую заявку на бесплатную догазификацию медучреждения

В Рязанской области приняли первую заявку на строительство газовых сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Паники Сараевского района. Протяженность газопровода составит 36 метров.

С 1 марта 2023 года начался сбор заявок на бесплатное подведение газовых сетей к котельным поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и образовательных учреждений.

Также продолжается догазификация частных домовладений без привлечения средств граждан. В Рязанской области до границ 5150 земельных участков уже проложены газопроводы. Выполнено 2627 подключений. Всего заключено 6276 договоров.

«Социальная газификация расширила свои границы. Медицинским и образовательным учреждениям не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены. Все принятые заявки будут выполнены в срок, и новые потребители смогут оценить удобство, экологичность и экономичность газа», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.