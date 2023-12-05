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Рязанский приборный завод принял участие в выставке «Здравоохранение-2023»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принимает участие в Международной выставке в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения — 2023» в Москве.

В составе объединенной экспозиции КРЭТ представлены образцы медицинской продукции предприятия. На стенде экспонируются магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», серия приборов для измерения внутриглазного давления, магнитотерапевтические аппараты для лечения и профилактики глазных патологий. Также представлен паровой стерилизатор для обработки медицинских приборов, инструментов и расходных материалов.

«Для нас данное мероприятие — отличная возможность в очередной раз встретиться с нашими партнерами, с которыми нас связывают давние теплые отношения, а также познакомиться с новыми потенциальными заказчиками. На стенде представлена медицинская продукция и решения для различных сегментов сферы здравоохранения, которые вызвали большой интерес у посетителей. В рамках форума-выставки проведены предварительные переговоры, предполагающие оснащение медицинским оборудованием производства ГРПЗ лечебных учреждений, санаториев, реабилитационных центров», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Российская неделя здравоохранения — масштабный комплексный проект в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль, включая производство оборудования, науку и практическую медицину. Организаторы мероприятия — Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Министерство здравоохранения РФ при поддержке Минпромторга РФ.