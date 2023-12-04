За выходные дни рязанские полицейские задержали 80 человек

За выходные дни рязанские полицейские задержали 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В ходе рейдов полицейские пресекли 946 административных правонарушений. Основная масса составленных протоколов касается мелкого хулиганства, появления в состоянии алкогольного опьянения и распития спиртного в общественных местах, нарушений миграционного законодательства.

В отделы полиции Рязанской области было доставлено 80 человек, из них — 28 с улицы Почтовой в Рязани.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили десять водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские из незаконного оборота изъяли 120 литров спиртных напитков.

Кроме того, правоохранители обнаружили 31 правонарушение в сфере миграции.

Профилактические рейдовые мероприятия на территории Рязанской области будут продолжены.