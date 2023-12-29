Рязанских туристов в каждом регионе России будет встречать приветственный цифровой гид МТС

Часть жителей Рязанской области используют новогодние каникулы для путешествий в соседние регионы. Согласно аналитике Big Data МТС, до 85 процентов туристов едут в небольшие поездки автомобильным транспортом, остальные — на поезде. Независимо от вида транспорта, все туристы при въезде в каждый новый регион будут получать приветственное SMS, в котором содержится ссылка на путеводитель по истории, культуре, местной кухне и отелям.

В путеводитель по Владимирской области вошли шедевры белокаменного зодчества Золотые ворота, Успенский кафедральный и Дмитриевский соборы во Владимире, город-музей Суздаль, который в 2024 году отметит 1000-летие, столица российского хрусталя Гусь-Хрустальный и многие другие интересные места. Из необычных достопримечательностей туристов может заинтересовать музей известной действующей российской тюрьмы Владимирский централ, основанной еще в XVIII веке при Екатерине II, а также «Щурово городище» — музей Средневековья под открытым небом в Суздале, на территории туристического комплекса «Горячие ключи». Основой для музея стали декорации к фильму Павла Лунгина «Царь».

Путеводитель МТС Travel расскажет, где можно заняться скалолазанием, освоить древние ремесла, сходить в настоящую русскую баню и увидеть зубров, попробовать угощения с владимирской вишней, покровские пряники и суздальские огурцы, из которых делают сотни блюд, в том числе огуречное варенье. Кстати все новогодние каникулы в Суздале, объявленном Новогодней столицей России, будет проходить праздничная программа.

В Ивановской области цифровой гид МТС предложит рязанцам окунуться в историю развития текстильного дела, посетив Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Бурылина и его филиалы, так и в необычные — музей невест, музей камня и музей сыра. Рязанские туристы смогут осмотреть и прикоснуться к стенам Щудровской палатки — каменной избы 1680 года постройки, старейшему из сохранившихся зданий города с малюсенькими окошками.

Самым зимним маршрутом в Ивановской области станет путешествие в Шую, столицу Русского Рождества, где ежегодно в начале января проходит одноименный фестиваль. Самым впечатляющим действом там является световое шоу, «воскрешающее» утраченный Спасский храм. На праздник гостей из Иваново в Шую привозит ретропоезд.

Гид МТС Travel предложит попробовать туристам в ивановских кафе щи из щаницы — квашеных грубых листьев капусты, рыбные углы со стерлядью и кулейку — плесский ответ чизкейку.

В путеводителе по Липецкой области собраны парк чудес «Кудыкина гора» с огромным огнедышащим Горынычем, «Галичья гора», фестиваль «Русборг», задонские и елецкие храмы, знаменитый липецкий бювет в Нижнем парке. Искушенные туристы найдут для себя любопытные маршруты, а гурманы — местные рестораны и блюда. Цифровой гид подскажет, где найти елецкие кружева и романовскую игрушку, добровское сало и белый квас. Гид МТС предложит прогуляться по историческому центру Липецка в наушниках с аудиогидом «Городские легенды», а еще подскажет, как спланировать интересное путешествие с детьми и забронировать жилье для комфортной поездки.

В Калужской области рязанские туристы узнают об истории развитии космонавтики, смогут посетить самый большой арт-парк Европы «Никола-Ленивец» и попробовать на вкус «медвежьи уши». По ссылке в приветственном SMS-сообщении со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel можно составить маршрут в Государственный заповедник «Калужские засеки», где обустроены смотровые площадки, с которых можно сфотографировать зубров, кабанов и других животных с близкого расстояния. Любителям зимней рыбалки просто необходимо посетить озеро Ломпадь, где водится около 20 видов рыбы. Зимой вокруг лунок на озере собираются десятки рыбаков, многие из них готовят горячую уху прямо на месте.

Для детей на новогодних каникулах в Калужской области незабываемым станет посещение Парка птиц «Воробьи», где живут более 270 видов пернатых со всего мира, или усадьбы «Берегиня», где собрана самая большая в стране коллекция обрядовых кукол.

«Big Data МТС показывает рост самостоятельных индивидуальных и семейных путешествий, и в Центральной России соседние регионы по статистике являются самыми популярными для коротких поездок. Поэтому бесплатные цифровые гиды МТС Travel будут как раз кстати в эти предновогодние дни, потому что содержат полную информацию о том, где лучше остановиться, попробовать местные блюда, какие сувениры привезти и сконструировать свой маршрут путешествия не только в областных центрах, но и по каждому из регионов. Важно, что путеводитель имеет федеральный колл-центр поддержки туристов, где специалисты ответят на все интересующие вопросы», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: Алексей Савушкин