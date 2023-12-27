Врачи рязанского кардиодиспансера спасли участника СВО с закупоркой артерии

Обследование показало — закупорена артерия, которая питает всю нижнюю конечность.

В рязанском кардиодиспансере спасли участника СВО с закупоркой артерии. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».

В ходе боевых действий 38-летний рязанец получил ранение. Проходил лечение в госпитале. Вскоре после выписки понял, что не может быстро бегать — плохо функционировала левая нога. Обследование показало — закупорена артерия, которая питает всю нижнюю конечность.

Руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков отметил, что при сильных нагрузках нога просто отказывала. Необходимо было восстановить проходимость артерии. Такие операции проводятся только в центральных госпиталях Москвы, а очередь сейчас составляет несколько месяцев.

«Наш пациент очень просил помочь побыстрее вернуться в строй. Мы не могли не откликнуться на его просьбу и быстро сделали операцию по исправлению закрытой артерии. Была выполнена баллонная ангиопластика со стентированием — малоинвазивное вмешательство, при котором восстанавливается проходимость артерий. Кровоток полностью восстановился, а следом и все функции пострадавшей конечности», — рассказал Бирюков.