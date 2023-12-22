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«Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в салоне самолета
Питомец вместе с контейнером не должен превышать 15 килограммов.

«Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что контейнер разрешено размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен быть в переноске. Общий вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 килограммов.

Услуга будет доступна на рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года. После этого руководители компании примут решение о продлении услуги на постоянной основе.