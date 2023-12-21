В России запустили новое производство препарата против рака

Актиний-225 относится к так называемым альфа-эмиттерам — радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов ввели в эксплуатацию новую площадку для производства радиоактивного изотопа актиния-225, на основе которого создаются передовые средства для борьбы со злокачественными опухолями и от которых специалисты ждут революции в ядерной медицине. Об этом сообщает РИА Новости.

Актиний-225 относится к так называемым альфа-эмиттерам — радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани.

На протяжении последних лет адресная терапия с применением радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа актиния-225 демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.