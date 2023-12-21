В России предложили увеличить цены на сигареты

Дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.

В России предложили увеличить цены на сигареты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделать сигареты дороже попросил Всероссийский союз пациентов. Организация написала письмо с предложением в Минздрав России.

Акцизы предлагают повысить ради борьбы с распространением хронической обструктивной болезни легких. По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России, этой болезнью в России страдает 10-12 миллионов человек (7-8 процентов взрослого населения). Болезнь стала одной из самых распространенных причин смертности и инвалидности в мире и России, поэтому ее попросили внести в перечень социально значимых заболеваний.

Дополнительный акциз предлагают также установить на жидкости для вейпов — когда подтвердится их влияние на распространение легочных заболеваний.