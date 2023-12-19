В Рязанской области пройдут рейды по перевозке людей автобусами

Мероприятия, направленные на пресечения нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, состоятся во вторник, 19 декабря.

В Рязанской области пройдут рейды по перевозке людей автобусами. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Мероприятия, направленные на пресечения нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, состоятся во вторник, 19 декабря.

«Такие мероприятия проводятся Госавтоинспекцией Рязанской области в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности», — отметили в ведомстве.