В Рязанской области 20 декабря ожидается мокрый снег и до +4 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в среду, 20 декабря, ожидается мокрый снег и до +4 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В области ожидается облачная погода. Будут осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туман. Гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/c, днем местами возможны порывы 13-18 м/c.

Температура воздуха по региону ночью -2, +3 градуса, днем -1, +4 градуса.