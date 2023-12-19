В Рязани рецидивисты ограбили квартиру на улице Дачной

В полицию обратилась 30-летняя рязанка и сообщила, что обнаружила следы взлома входной двери своей квартиры на улице Дачная. Из квартиры пропал телевизор.

В Рязани рецидивисты ограбили квартиру на улице Дачной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя рязанка и сообщила, что обнаружила следы взлома входной двери своей квартиры на улице Дачная. Из квартиры пропал телевизор.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты нашли на месте преступления «следы», которые оставили взломщики.

По ним полицейские выяснили, что к краже причастны 25-летний житель Рязанской области и 23-летний рязанец. Ранее эти мужчины были осуждены за грабеж, кражу и мошенничество.

Их задержали.

По предварительной информации, мужчины познакомились в местах лишения свободы и после освобождения обосновались в Рязани. Они присмотрели квартиру на улице Дачная — по будним дням в рабочее время в доме не было видно признаков присутствия людей. Мужчины взломали входную дверь и забрали телевизор. Его продали случайному знакомому. Полученные деньги потратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.