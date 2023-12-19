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В ряде школ в Рязанской области отменили занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ
Речь идет об учреждениях Пронского района.

В семи классах в школах Пронского района отменили занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Речь идет о пяти классах в Пронской школе и двух классах в Тырновской школе. Дети учатся дистанционно. У школьников третьей Новомичуринской школы обнаружили шесть случаев внебольничной пневмонии. Три таких диагноза зафиксировали в Пронской школе.

«Мы ежедневно мониторим обстановку по каждой школе и всем детским садам. Если уроки не посещают более 20% учеников, в классах и дошкольных группах вводят карантинные меры. Пока мы переводим на дистанционное обучение лишь отдельные классы: одни — возвращаются на учебу в школу, другие — уходят. В детских учреждениях активно используем профилактические меры. Работают рециркуляторы, классы и коридоры обрабатывают дезсредствами. Приостановили систему перехода учеников из класса в класс: дети остаются в одном классе и к ним приходят учителя-предметники. В связи с выявлением шести случаев внебольничной пневмонии, 18 декабря в третьей школе педиатры обследовали 130 учеников. Профилактическую работу в этой школе проверили сотрудники Роспотребнадзора. Замечания, на которые они указали, сейчас устраняем», — сообщила начальник районного управления образования Александра Кучинова.