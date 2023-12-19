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В Подмосковье нашли тело 27-летней девушки, пропавшей пару дней назад

В Подмосковье нашли тело 27-летней девушки, пропавшей пару дней назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 16 декабря 27-летняя девушка ушла из дома после ссоры с матерью. Ее тело нашли на берегу озера Рябиновское в ночь с 18 на 19 декабря. У нее была отморожена рука.

Отмечается, что на теле девушки не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной информации, она имела наркотическую зависимость. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодой москвички.