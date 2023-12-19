В Пентагоне рассказали, когда у США закончатся деньги для помощи Украине

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что у Штатов осталось около одного миллиарда долларов, который они смогут передать в качестве военной помощи Киеву.

В Пентагоне сообщили, что деньги, которые США могут выделить для военной помощи Украине, закончатся 30 декабря. Об этом пишет РЕН ТВ .

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что у Штатов осталось около одного миллиарда долларов, который они смогут передать в качестве военной помощи Киеву.

«Последние 1,07 миллиарда долларов Минобороны США потратит на закупку нового оружия и оборудования, которое заменит изъятое из запасов и отправленных на Украину», — процитировало агентство Bloomberg письмо контроллера Пентагона Майкла Маккорда.

После того, как указанные средства закончатся, США исчерпают доступные деньги для финансирования Украины.