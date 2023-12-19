В Госдуме предложили обеспечить сладкими подарками на Новый год всех детей за счет бюджета

В школах, учреждениях культуры проходят праздничные елки. Представления организуют профсоюзы и местные власти, а подарки для детей, как правило, покупают родители. Но для многих из них, в особенности многодетных, это не по карману.

В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год и обеспечить ими всех детей за счет бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

Такое обращение в Роспотребнадзор и Минтруд направил депутат Дмитрий Гусев.

Он напомнил, что перед Новым годом в школах, учреждениях культуры проходят праздничные елки. Представления организуют профсоюзы и местные власти, а подарки для детей, как правило, покупают родители. Но для многих из них, в особенности многодетных, это не по карману.

«Финансирование новогодних подарков детям предлагаю осуществлять за счет средств регионального бюджета с федеральным софинансированием», — отметил Гусев.

По словам парламентария, чаще всего в подарки кладут сладости низкого качества, поскольку ориентируются на их низкую стоимость. Такие конфеты, печенье и вафли могут вызвать аллергические реакции у детей. Введение единого стандарта подарков поможет избежать этой проблемы.