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Россиян предупредили о мощной магнитной буре 19-20 декабря
Метеорологи объявили о красном уровне опасности. Максимальная вспышка на Солнце достигла класса М в отметке 1.14. Это стало причиной обрушения на Землю геоудара силой в шесть баллов.

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря, период воздействия: 19-20 декабря. Об этом пишет «Курьер.Среда».

Метеорологи объявили о красном уровне опасности. Максимальная вспышка на Солнце достигла класса М в отметке 1.14. Это стало причиной обрушения на Землю геоудара силой в шесть баллов.

По словам специалистов, метеозависимых людей захлестнут апатия, тревога и обострение хронических болезней.

Врачи советуют пить больше воды и отказаться от сильных нагрузок