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МП «Детское питание» представило рязанцам школьное меню
В дегустации участвовали 7 блюд, среди которых были два вида молочных каш, суп картофельный, салат из белокочанной капусты, котлета рыбная с картофельным пюре, печень по-строгановски с гречневой кашей и кисель.

МП «Детское питание» представило рязанцам школьное меню. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В школе № 76 прошла дегустация школьных блюд. Учителям и родителям представили блюда, входящие в школьное меню.

Отмечается, что меню разрабатывали профессиональные диетологи, где учли калорийность, белки, жиры и углеводы.

В дегустации участвовали 7 блюд, среди которых были два вида молочных каш, суп картофельный, салат из белокочанной капусты, котлета рыбная с картофельным пюре, печень по-строгановски с гречневой кашей и кисель.

В рамках дегустации организаторы провели обмен мнениями и заполнили специальные анкеты с предложениями, результаты которых будут учтены при составлении меню школьников.

«Такие мероприятия помогут наладить открытый диалог и в дальнейшем совершенствовать школьное меню. На предпочтения детей влияют уже сформированные в семье вкусовые привычки. Также важно помнить о том, что рациональное питание можно с уверенностью назвать важнейшим фактором детского здоровья», — подчеркнул МП «Детское питание» Андрей Жаров.

Подобные встречи планируется продолжить, они пройдут в школах, которые обслуживает МП «Детское питание».