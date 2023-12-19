Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 90.09 -0.33 20/12
ЦБ EUR 98.58 -0.18 20/12
Нал. USD 90.71 / 92.4 19/12 16:10
Нал. EUR 98.91 / 100.08 19/12 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
6 часов назад
391
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
10 964
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 007
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
18 150
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Глава Рязанского района: до конца года в автобусах установим терминалы безналичной оплаты
Ранее рязанцы пожаловались губернатору на то, что в автобусах, обслуживающих Рязанский район, отсутствует безналичная оплата проезда.

Во вторник, 19 декабря, на заседании правительства глава Рязанской района Наталья Жунева рассказала, что до конца года в автобусах установят терминалы безналичной оплаты.

Рязанцы пожаловались Малкову на то, что в автобусах, обслуживающих Рязанский район, отсутствует безналичная оплата проезда. Жунева подчеркнула, что до 1 января они решат данный вопрос.

«С перевозчиками, которые откажутся это сделать, будут расторгнуты договоры и заключим с другими операторами», — добавила Жунева.

Малков подчеркнул, что это правильное решение и уточнил у министра ТЭК и ЖКХ Артема Уворвихвоста, насколько распространена практика, когда перевозчик не принимает карты. Уворвихвост отметил, что на региональных маршрутах установлены валидаторы.

«С 1 апреля 2024 года планируем ввести цифровую карту для того, чтобы можно было перемещаться без препятствий как по территории города Рязани, так и в области. Направление активно и позитивно развивается», — добавил Уворвихвост.

Малков поставил задачу для всех глав образований, чтобы таких случаев в 2024 году больше не повторялось.