Глава Рязанского района: до конца года в автобусах установим терминалы безналичной оплаты

Ранее рязанцы пожаловались губернатору на то, что в автобусах, обслуживающих Рязанский район, отсутствует безналичная оплата проезда.

Во вторник, 19 декабря, на заседании правительства глава Рязанской района Наталья Жунева рассказала, что до конца года в автобусах установят терминалы безналичной оплаты.

Рязанцы пожаловались Малкову на то, что в автобусах, обслуживающих Рязанский район, отсутствует безналичная оплата проезда. Жунева подчеркнула, что до 1 января они решат данный вопрос.

«С перевозчиками, которые откажутся это сделать, будут расторгнуты договоры и заключим с другими операторами», — добавила Жунева.

Малков подчеркнул, что это правильное решение и уточнил у министра ТЭК и ЖКХ Артема Уворвихвоста, насколько распространена практика, когда перевозчик не принимает карты. Уворвихвост отметил, что на региональных маршрутах установлены валидаторы.

«С 1 апреля 2024 года планируем ввести цифровую карту для того, чтобы можно было перемещаться без препятствий как по территории города Рязани, так и в области. Направление активно и позитивно развивается», — добавил Уворвихвост.

Малков поставил задачу для всех глав образований, чтобы таких случаев в 2024 году больше не повторялось.