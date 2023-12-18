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В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 9 743 случая заболеваний. Показатель заболеваемости составил 89,8 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 14,7%.

В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 9 743 случая заболеваний. Показатель заболеваемости составил 89,8 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 14,7%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись аденовирусы, РС-вирусы и COVID-19.