В Рязани обсудили вопросы развития ТОС. Об этом сообщили в пресс-службу гордумы.
В понедельник, 18 декабря, в доме территориального общественного самоуправления прошел межмуниципальный форум «ТОС в городе Рязани как эффективный механизм вовлечения жителей в решение вопросов местного значения». В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель рязгордуы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова, заместитель директора Общенациональной Ассоциации ТОС Игорь Кононенко, представители из Архангельска и муниципальных образований Рязанской области.
С приветственным словом к собравшимся обратилась глава муниципального образования Татьяна Панфилова.
«Рязанская система территориального общественного самоуправления состоялась, в нее пришли самые неравнодушные и инициативные жители нашего города, — отметила она. — Мы по праву гордимся результатами работы рязанской системы ТОС. Успешная реализация программы проектов местных инициатив в течение последних лет во многом заслуга активистов организации — главных помощников городских депутатов и полноправных участников управления городом. Уверена, что совместными усилиями мы сделаем наш город уютнее, красивее и комфортнее», — заявила Панфилова.
Отмечается, что на данный момент в стране работает около 35 тысяч органов территориального общественного самоуправления, в Рязани — 73. Межмуниципальный форум является ежегодным, он проходит в формате открытого диалога. В ходе его работы обсуждаются вопросы развития, программы поддержки ТОС и другие.