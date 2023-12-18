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В Рязани обсудили вопросы развития ТОС
мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель рязгордуы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова, заместитель директора Общенациональной Ассоциации ТОС Игорь Кононенко, представители из Архангельска и муниципальных образований Рязанской области.

В Рязани обсудили вопросы развития ТОС. Об этом сообщили в пресс-службу гордумы.

В понедельник, 18 декабря, в доме территориального общественного самоуправления прошел межмуниципальный форум «ТОС в городе Рязани как эффективный механизм вовлечения жителей в решение вопросов местного значения». В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель рязгордуы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова, заместитель директора Общенациональной Ассоциации ТОС Игорь Кононенко, представители из Архангельска и муниципальных образований Рязанской области.

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава муниципального образования Татьяна Панфилова.

«Рязанская система территориального общественного самоуправления состоялась, в нее пришли самые неравнодушные и инициативные жители нашего города, — отметила она. — Мы по праву гордимся результатами работы рязанской системы ТОС. Успешная реализация программы проектов местных инициатив в течение последних лет во многом заслуга активистов организации — главных помощников городских депутатов и полноправных участников управления городом. Уверена, что совместными усилиями мы сделаем наш город уютнее, красивее и комфортнее», — заявила Панфилова.

Отмечается, что на данный момент в стране работает около 35 тысяч органов территориального общественного самоуправления, в Рязани — 73. Межмуниципальный форум является ежегодным, он проходит в формате открытого диалога. В ходе его работы обсуждаются вопросы развития, программы поддержки ТОС и другие.