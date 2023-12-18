В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза, а смертность — в три раза.

В России вдвое снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, за последние десять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза, а смертность — в три раза.

Он отметил, что все пациенты с этим заболеванием обеспечиваются препаратами за счет государства.

«В настоящее время Россия полностью обеспечена отечественными системами для выявления туберкулеза, соответствующими самым высоким стандартам», — заключил Мурашко.