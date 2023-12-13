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В РГУ имени Есенина прошла Олимпиада по черлидингу

В РГУ имени Есенина прошла Олимпиада по черлидингу. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Соревнования начались с символической церемонии «зажжения» и передачи Олимпийского огня талисману Олимпиады. Факел внесла участник эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» старший преподаватель кафедры физического воспитания РГУ имени Есенина Галина Шилкина.

Команды факультетов и институтов представили номера, посвященные русским народным традициям, культуре экзотических стран, современным и классическим фильмам, ретро музыке, спортивным гонкам и известным артистам. Кроме того, жюри оценивали выступления талисманов, которые участвовали в баттлах.

В этом году в состав жюри вошли: председатель профокма студентов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Прошин, старший преподаватель кафедры физического воспитания Галина Шилкина, ведущий специалист отдела поддержки молодежных и общественных инициатив комитета по делам молодежи Рязанской области Дарья Медведева, художественный руководитель и основатель танцевального коллектива «ПараЛЛель» Екатерина Фадеева, президент федерации чир-спорта в Рязани Евгений Осотин.

По итогам голосования в конкурсе талисманов победу одержал факультет экономики, второе место занял факультет социологии и управления, третье — факультет физической культуры и спорта.

В командном конкурсе сильнейшим стал факультет физической культуры и спорта, на втором месте расположился институт психологии, педагогики и социальной работы, замкнул тройку призеров факультет русской филологии и национальной культуры.

Президент рязанской федерации чир-спорта Евгений Осотин предложил провести набор и создать университетскую команду по черлидингу для участия во всероссийских соревнованиях.