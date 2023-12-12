Спортсмены Рязанского приборного завода стали призерами гранд-финала «Ударной десятки»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в гранд-финале турнира по боксу и чемпионата по силе удара «Ударная десятка» в Москве.

По итогам соревнований два сотрудника предприятия в составе команды КРЭТ завоевали серебряную и бронзовую медали.

Оператор прецизионной фотолитографии Елена Шевцова в категории «Один удар» «выбила» 248 кг и заняла второе место.

В турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 65 кг инженер-конструктор Юлия Финк стала третьей.

«Отрадно отметить, что наши спортсмены в очередной раз возвращаются с гранд-финала „Ударной десятки“ с наградами. Состязания были сложными, но они выстояли, сумели обойти соперников в честной бескомпромиссной борьбе и показать, что входят в число сильнейших. Я благодарю команду за участие и поздравляю призеров с заслуженными наградами!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В гранд-финале «Ударной десятки» приняли участие четыре победителя и призера заводских состязаний по силе удара. Они выступили в категориях «Один удар» и «Серия ударов».

«Ударная десятка» — корпоративный турнир, который проводится ежегодно с 2017 года для любителей спортивных единоборств. Организатором выступает Госкорпорация Ростех, а партнером — «Академия бокса». Целью проекта является развитие корпоративного спорта, а также массовое вовлечение работников промышленных предприятий и членов их семей в занятия физической культурой и спортом. В 2023 году в соревнованиях приняло участие более 45 тыс. человек.