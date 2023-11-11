В Рязанской области из-за взрыва на ж/д полотне сошел с рельсов грузовой поезд. Фоторепортаж

В субботу, 11 ноября, под Рязанью в результате теракта сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места происшествия.