Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
15°
Срд, 04
21°
Чтв, 05
15°
ЦБ USD 99.27 0.79 04/10
ЦБ EUR 104.06 0.19 04/10
Нал. USD 98.61 / 99.9 03/10 15:25
Нал. EUR 103.21 / 104.34 03/10 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
3 421
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
4 555
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
3 655
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
11 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Более 6,8 тысяч рязанцев воспользовались программой социальной газификации

В Рязанской области с начала реализации догазификации приняли в работу 8242 заявки. Об этом сообщили в АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Из всех заявок 97% перевели в договоры, а 6870 исполнили — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в регионе построено порядка 300 км распределительных сетей. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа.

Потенциал догазификации в Рязанской области превышает 12 тысяч домовладений.

Подать заявки на догазификацию можно несколькими способами: через электронный портал Единого оператора газификации, сервис Госуслуг, МФЦ или обратившись в офисы компании «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту жительства, АО «Рязаньгоргаз». К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, копию паспорта, СНИЛС.

«Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. На сегодняшний день воспользовались льготой более 160 потребителей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.