Более 6,8 тысяч рязанцев воспользовались программой социальной газификации

В Рязанской области с начала реализации догазификации приняли в работу 8242 заявки. Об этом сообщили в АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Из всех заявок 97% перевели в договоры, а 6870 исполнили — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в регионе построено порядка 300 км распределительных сетей. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа.

Потенциал догазификации в Рязанской области превышает 12 тысяч домовладений.

Подать заявки на догазификацию можно несколькими способами: через электронный портал Единого оператора газификации, сервис Госуслуг, МФЦ или обратившись в офисы компании «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту жительства, АО «Рязаньгоргаз». К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, копию паспорта, СНИЛС.

«Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. На сегодняшний день воспользовались льготой более 160 потребителей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.