Павел Малков: в бюджете на 2024 год увеличиваем социальные расходы

В региональном бюджете на 2024 год увеличиваем социальные расходы. Об этом сказал Губернатор Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания Правительства Рязанской области.

В ходе заседания регионального Правительства был рассмотрен проект закона об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, а также прогноз социально-экономического развития Рязанской области на трехлетний период. Информацию представили министр финансов Марина Наумова и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Губернатор назвал бюджет следующего года сбалансированным, социально ориентированным и максимально учитывающим все важные направления, нацеленные на развитие экономики Рязанского региона.

«Задача — сохранить рост экономики, благодаря этому у нас появятся некоторые дополнительные возможности, так же как и в текущем году. Мы постоянно вносили изменения под реализацию новых проектов, рассчитываем, что и в следующем году это будет продолжаться, — сказал Павел Малков.

По словам главы региона, в 2024 году запланированы расходы на строительство и ремонт инфраструктуры социальной сферы. Это касается создания и модернизации школ, спортивных объектов, учреждений культуры. В тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, при поддержке депутата Госдумы от Рязанской области Андрея Макарова сейчас ведется работа по возможностям выделения региону дополнительного финансирования на эти цели.

«Продолжим использовать все имеющиеся возможности. Задача, которую я поставил для всех наших региональных министерств, по-прежнему актуальна. Мы должны участвовать во всех федеральных программах и проектах, которые есть, которые нам подходят, и мы будем это делать. Рассчитываем на дополнительные средства», — подчеркнул Малков.

Опорными направлениями остаются промышленность и сельское хозяйство, где сохраняются серьезные, опережающие темпы роста, которые остаются выше среднероссийских значений.

«Наша задача — создать крепкий экономический фундамент, а на нем уже можно строить все остальное. Развивается экономика, значит, и все остальное тоже будет. Социальная сфера, новые объекты инфраструктуры, благоустройство в городах и населенных пунктах. И в целом все, что мы запланировали, можно будет реализовывать», — добавил губернатор.